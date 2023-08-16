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Хет-трик Шавина не спас «Торпедо» от поражения в контрольном матче с «Химиком»

Хет-трик Шавина не спас «Торпедо» от поражения в контрольном матче с «Химиком»
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В Воскресенске завершился контрольный матч, в котором местный «Химик» принимал нижегородское «Торпедо». Победу в матче одержали хозяева со счётом 6:4.

На третьей минуте первого периода Максим Кровяков с передач Егора Савикова и Егора Филина открыл счёт в матче.

На седьмой минуте второго периода Герман Точилкин удвоил преимущество хозяев. Затем Никита Шавин в течение минуты сделал дубль и восстановил равенство в счёте. В конце второй двадцатиминутки Герман Точилкин, Лев Стариков и Арсений Парамонов трижды огорчили голкипера «Торпедо» Алексея Мельничука и сделали счёт 5:2 в пользу «Химика».

На восьмой минуте третьего периода Никита Шавин оформил хет-трик, забросив третью шайбу в ворота хозяев. На 17-й минуте периода Василий Атанасов с передачи Арсения Варлакова сократил отставание до минимума. В конце матча окончательный счёт установил Александр Беляев, поразивший пустые ворота.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
16 августа 2023, среда. 17:00 МСК
Химик В
Воскресенск
Окончен
6 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Кровяков (Савиков, Филин) – 02:33 (5x3)     2:0 Точилкин – 26:27 (5x5)     2:1 Шавин – 27:45 (5x5)     2:2 Шавин (Ураков) – 28:53 (4x4)     3:2 Точилкин (Филин) – 35:57 (5x4)     4:2 Стариков – 36:51 (5x5)     5:2 Парамонов – 37:23 (5x5)     5:3 Шавин (Ураков) – 47:58 (5x4)     5:4 Атанасов (Варлаков) – 56:15 (6x4)     6:4 Беляев – 58:35 (en)    

Для «Торпедо» поражение от «Химика» — третье в текущем межсезонье. Накануне нижегородский клуб дважды уступил хабаровскому «Амуру» (1:2 и 0:1).

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