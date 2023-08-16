Генменеджер «Ак Барса»: у нас будет финансовый люфт для возвращения Воронкова
Поделиться
Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин оценил возможность возвращения нападающего Дмитрия Воронкова, который в текущее межсезонье перешёл в «Коламбус Блю Джекетс».
«Насколько будет возможно его возвращение, учитывая потолок зарплат? Сезон в НХЛ начинается в октябре-ноябре. Если он примет решение для себя, то у нас будет финансовый люфт для его возвращения.
Мы рады, что игрок нашей системы вырос до уровня НХЛ. Неделю назад он приезжал сюда в Казань, мы так же общались. Если что-то у него не получится, то мы всегда его ждём», — цитирует Валиуллина пресс-служба «Ак Барса».
Напомним, в контракте Воронкова прописан пункт, который позволит ему вернуться в КХЛ до конца декабря в случае, если он не будет проходить в состав «Коламбуса»
Комментарии
- 16 августа 2023
-
20:35
-
20:20
-
20:10
-
19:45
-
19:28
-
19:16
-
18:48
-
18:30
-
18:13
-
17:52
-
17:40
-
17:31
-
17:12
-
16:48
-
16:31
-
16:15
-
16:04
-
15:55
-
15:50
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:05
-
14:50
-
14:30
-
14:20
-
14:05
-
13:50
-
13:40
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
12:40
-
12:30
Партнерский контент