Генменеджер «Ак Барса»: у нас будет финансовый люфт для возвращения Воронкова

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин оценил возможность возвращения нападающего Дмитрия Воронкова, который в текущее межсезонье перешёл в «Коламбус Блю Джекетс».

«Насколько будет возможно его возвращение, учитывая потолок зарплат? Сезон в НХЛ начинается в октябре-ноябре. Если он примет решение для себя, то у нас будет финансовый люфт для его возвращения.

Мы рады, что игрок нашей системы вырос до уровня НХЛ. Неделю назад он приезжал сюда в Казань, мы так же общались. Если что-то у него не получится, то мы всегда его ждём», — цитирует Валиуллина пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, в контракте Воронкова прописан пункт, который позволит ему вернуться в КХЛ до конца декабря в случае, если он не будет проходить в состав «Коламбуса»