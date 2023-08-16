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Генменеджер «Ак Барса»: у нас будет финансовый люфт для возвращения Воронкова

Генменеджер «Ак Барса»: у нас будет финансовый люфт для возвращения Воронкова
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин оценил возможность возвращения нападающего Дмитрия Воронкова, который в текущее межсезонье перешёл в «Коламбус Блю Джекетс».

«Насколько будет возможно его возвращение, учитывая потолок зарплат? Сезон в НХЛ начинается в октябре-ноябре. Если он примет решение для себя, то у нас будет финансовый люфт для его возвращения.

Мы рады, что игрок нашей системы вырос до уровня НХЛ. Неделю назад он приезжал сюда в Казань, мы так же общались. Если что-то у него не получится, то мы всегда его ждём», — цитирует Валиуллина пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, в контракте Воронкова прописан пункт, который позволит ему вернуться в КХЛ до конца декабря в случае, если он не будет проходить в состав «Коламбуса»

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