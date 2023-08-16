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СКА перечислит 1 млн рублей за победу в турнире «3х3» в Сочи семье Родиона Амирова

СКА перечислит 1 млн рублей за победу в турнире «3х3» в Сочи семье Родиона Амирова
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале написал, что выигрыш в турнире «3х3» в Сочи команда решила перевести семье Родиона Амирова, который умер от рака 14 августа.

«Новость о преждевременной кончине нашего товарища Родиона Амирова потрясла до глубины души всех в нашей команде — тренеров, игроков, персонал. Как вы помните, на прошлой неделе СКА стал победителем турнира Sochi XHL и выиграл миллион рублей. Сегодня мы сообща решили перевести эти деньги семье Родиона Амирова. Наш друг Родион, мы никогда тебя не забудем!», — написал Ротенберг.

Напомним, на драфте НХЛ 2020 года Амиров был выбран клубом «Торонто» под общим 15-м номером. 14 августа стало известно, что Родион Амиров скончался. Хоккеист долгое время боролся с опухолью головного мозга.

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