Губерниев: если Овечкин побьёт рекорд Гретцки, это будет событие планетарного масштаба

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал о том, насколько важно будет капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Александр Овечкин пытается побить рекорд Гретцки, и если он это сделает, на что мы очень надеемся, то это будет достижение всех времён и народов. Уэйн Гретцки — это абсолютная икона мирового хоккея. И побить его достижения — событие планетарного масштаба. Так что задача почти невыполнимая, но шанс есть, он есть всегда. Так что пожелаем Александру удачи. Овечкин ещё пару лет сыграет, я думаю, ему этих пару лет должно хватить», — приводит слова Губерниева News.ru.

За 18 лет в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.