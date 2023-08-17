Зайцев – об игре «Спартака» с «Северсталью»: забили свои голы и вырвали победу

Защитник «Спартака» Егор Зайцев рассказал о перипетиях контрольного матча с «Северсталью» (6:4). Хоккеист принял участие в голе, который стал победным для красно-белых.

«На самом деле, победный гол на счету Анселя Галимова. Саня Хохлачёв отдал «подкидочку» в своём стиле, я зряче бросил в угол, а Галимов переправил шайбу в цель – самое главное, что этот гол стал победным для нашей команды. Сам я люблю подключаться к атакам – да, забивать удавалось не так часто, но я надеюсь исправить это в «Спартаке». Мы не лучшим образом вошли в эту игру, в первом периоде соперник нас «поддушил», но после перерыва нам удалось собраться и заиграть более организованно, чуть перестроив игру и выполняя требования тренерского штаба. В целом, получилась хорошая и обоюдоострая игра – мы все собрались в нужный момент, забили свои голы и вырвали победу. Хорошо, что выиграли, но главное – это работа над ошибками. Не сказал бы, что у нас сейчас всё получается и при атаке, и при обороне. Тренеры ждут от нас целостной игры с первой и до последней минуты матча – нам предстоит ещё много работы, чтобы достичь желаемого результата», — приводит официальный сайт «Спартака» слова Зайцева.