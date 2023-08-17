Галимов: получаю сейчас удовольствие от игры «Спартака»

Нападающий «Спартака» Ансель Галимов поделился подробностями контрольной игры с «Северсталью» (6:4). В этом матче он стал автором победного гола красно-белых.
«Думаю, что матч понравился всем, кто смотрел трансляцию. Нам же, на скамейке было не до веселья, пришлось отыгрываться. Начали игру неважно, о чём сказал и тренерский штаб. Но предсезонные игры для того и нужны, чтобы набрать форму, увидеть свои ошибки и подготовиться к сезону. Хорошо, что нам удалось выиграть и порадовать болельщиков «Спартака», особенно Коле Голдобину со своим буллитом. Мой победный гол? Просто находился перед воротами и подставил клюшку – это моя работа, должен был сыграть в этом моменте именно так. Получаю сейчас удовольствие от игры в «Спартаке», наш тренерский штаб проводит много работы в поиске оптимальных сочетаний – пробуем различные связки, играем в большинстве, и в меньшинстве. Сейчас самое подходящее время, чтобы что-то пробовать в игре, не боясь ошибиться, – тренерский штаб говорит нам об этом», — приводит официальный сайт «Спартака» слова Галимова.
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