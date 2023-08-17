Ахтямов — о возвращении в Россию: хочу выиграть Кубок Гагарина

Вратарь «Ак Барса» Артур Ахтямов объяснил, почему вернулся в Россию после подписания долгосрочного контракта с «Торонто Мэйпл Лифс».
«Почему подписал длинный контракт с «Торонто», но сразу же вернулся на год в аренду? Я, честно говоря, хочу выиграть Кубок Гагарина, а после этого уже думать о своей заокеанской карьере. Пока есть шанс, пока предлагают контракт, я думаю, любой бы парень на моём месте так же бы сделал», — приводит слова Ахтямова Metaratings.
Ахтямов подписал с канадской командой трёхлетний двусторонний контракт начального уровня с зарплатой в $ 851 тыс. в год. Ахтямов был выбран «Торонто» в четвёртом раунде драфта НХЛ 2020 года.
В прошлом сезоне Ахтямов провёл 39 матчей за «Нефтяник» в ВХЛ, в которых шесть раз сыграл «на ноль» при 94,3 процента отраженных бросков.
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