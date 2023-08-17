Ахтямов — о смерти Амирова: когда узнал, почувствовал опустошение. Слезу накатывает

Вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Артур Ахтямов, выступающий в аренде в «Ак Барсе», вспомнил добрым словом Родиона Амирова. Хоккеист, также задрафтованный канадской командой, ушёл из жизни в возрасте 21 года.

«Каким был Родион? Он был хорошим другом. Очень, очень хороший парень, улыбчивый. И прямо слезу накатывает, честно говоря. Когда после матча узнал, почувствовал прямо опустошение. Игра сразу забывается, и, конечно, понимаешь, что жизнь она жизнь и здоровье – это самое главное. Соболезную родным и близким», — приводит слова Ахтямова Metaratings.

Амиров долгое время боролся с опухолью головного мозга. Его не стало 14 августа. Сообщается, что хоккеист будет похоронен в Уфе, «Салават Юлаев» проведёт церемонию прощания со своим воспитанником на «Уфа-Арене».