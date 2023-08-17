«Он был бесстрашным». Экс-капитан «Торонто» — о скончавшемся Бауне
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Бывший капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Дейв Кеон высказался о бывшем защитнике команды Бобе Бауне, скончавшемся 15 августа в возрасте 86 лет.
«Боб и Карл Брюэр были главной парой защитников в обороне, другую составляли Тим Хортон и Аллан Стэнли. Боб был бесстрашным, он выкладывал себя полностью в каждом матче, блокировал броски. Он делал всё, чтобы мы могли побеждать», — приводит слова Кеона пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте.
Баун является четырёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Торонто» (в сезонах-1961/1962, 1962/1963, 1963/1964, 1966/1967). В составе команды он провёл 14 сезонов. Отметим, что в одном из финалов Кубка Стэнли Баун забил победную шайбу в овертайме, несмотря на сломанную ногу.
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