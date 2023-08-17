«Он жёсткий и немного олдскул». Защитник «Металлурга» — о главном тренере Разине

Шведский защитник «Металлурга» Робин Пресс отметил особенности работы главного тренера команды Андрея Разина. Хоккеист в межсезонье перешёл из «Северстали», где специалист работал последние несколько лет.

«Я бы сказал, что он немного олдскул. Он жёсткий. Так что да, сказал бы, что немного олдскул. Но, знаете, то, что я слышал, большинство российских тренеров такие.

Комфортен ли мне такой формат работы? Иногда это необходимо. Иногда этого бывает слишком много. Но всегда важен баланс.

Как я его называю? Обычно я говорю просто «тренер». Мой русский не такой хороший, так что просто «тренер». Мы либо говорим на английском, либо кто-то из ребят мне переводит, чаще второй вариант. Я знаю несколько слов по-русски, он немного знает английский, этого нам хватает для совместной работы», — цитирует Пресса Sport24.

Напомним, в прошлом сезоне «Северсталь» под руководством Разина уступила в первом раунде плей-офф будущему обладателю Кубка Гагарина ЦСКА в семи матчах.