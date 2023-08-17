В Екатеринбурге загорелась строящаяся УГМК-арена

В Екатеринбурге загорелась строящаяся арена «Автомобилиста». Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, на месте работают пожарные, они устанавливают лестницу, чтобы подняться на шестой этаж и установить причину пожара. Стоимость недостроенного объекта УГМК — 23 млрд рублей.
Фото: телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти.»
Строительство арены началось в конце 2019 года. Ледовый дворец будет рассчитан на вместительность до 15 тыс. человек. Изначально сдача объекта планировалась к январю 2024 года.
Ранее директор «Автомобилиста» Максим Рябков сообщал о сложностях при строительстве арены. В частности, назывались проблемы с поставками оборудования из-за границы.
Планируется, что арена сможет принимать спортивные соревнования высочайшего уровня по ряду видов спорта: хоккею, фигурному катанию, баскетболу, гандболу, мини-футболу, волейболу, боксу, восточным единоборствам, кёрлингу, спортивной гимнастике.
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