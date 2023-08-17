«Здесь выше бюджет, другой менталитет». Пресс сравнил «Металлург» с «Северсталью»

Шведский защитник «Металлурга» Робин Пресс рассказал, почему выбрал магнитогорский клуб, и сравнил его с предыдущим своим местом работы в «Северстали».

«Мой агент общался с другими командами КХЛ. Но «Магнитка» была основным вариантом. Европейский рынок мы даже не рассматривали, потому что я уже подписал контракт, когда он открылся.

«Металлург» — это другой уровень по сравнению с «Северсталью»? Да, разница есть. Здесь выше бюджет, больше персонала и так далее. Отмечу также менталитет всех, кто работает в «Металлурге», все очень большие профессионалы, нацелены только на победу. Конечно, в «Северстали» тоже все хотят побеждать, но ожидания несколько другие. В Череповце у нас была цель выйти в плей-офф и там уже побеждать в каждом следующем матче, стремиться пройти как можно дальше. В «Металлурге» цель стоит побеждать везде и всегда.

В «Северстали» понимали, что Кубок Гагарина — несбыточная мечта? Перед стартом сезона, во время регулярного чемпионата нужно быть реалистом. В прошлом сезоне мы выходили на лёд с целью побеждать, считаю, что у нас была хорошая команда. Посмотрите, как мы боролись с ЦСКА. У нас были все шансы пройти дальше. Кубок Гагарина — это не мечта, мы стремились к этому. Хотя понятно, что никто от нас не ждал побед», — цитирует Пресса Sport24.

Напомним, в прошлом сезоне «Северсталь» под руководством Разина уступила в первом раунде плей-офф будущему обладателю Кубка Гагарина ЦСКА в семи матчах.