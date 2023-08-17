В «Салавате» рассказали, когда состоится церемония прощания с Родионом Амировым

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, когда состоится церемония прощания с Родионом Амировым. Воспитанник уфимского клуба умер от рака 14 августа.

«Когда состоится церемония прощания с Родионом Амировым? Мы постоянно на связи и с родителями, и с агентом. Предполагаемая дата – воскресенье-понедельник. Тогда уже проведём все мероприятия», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

За уфимский клуб Родион дебютировал в сезоне-2019/2020. С того момента хоккеист провёл за «Салават» 79 встреч, в которых набрал 18 (10+8) очков.

На драфте НХЛ 2020 года Амиров был выбран клубом «Торонто» под общим 15-м номером. Хоккеист долгое время боролся с опухолью головного мозга. Впервые о болезни игрока стало известно в феврале 2022 года. С тех пор Амиров проходил лечение, ему помогали «Салават» и «Торонто Мэйпл Лифс».