«Трактор» подписал контракт с защитником Ильёй Николаевым. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с игроком обороны рассчитан до конца сезона-2023/2024 и носит двусторонний характер.
Николаев родился в Челябинске. Хоккейную школу защитник окончил в Магнитогорске, там же дебютировал на профессиональном уровне. Находясь в системе клуба, выступал за «Стальных Лисов», курганское «Зауралье», орский «Южный Урал» и магнитогорский «Металлург». В 2022 году со «сталеварами» стал обладателем серебряных медалей Кубка Гагарина. В плей-офф-2022 защитник провёл 16 матчей и отметился двумя голевыми передачами.
В мае 2023 года Илья Николаев в результате обмена перешёл в «Адмирал» из Владивостока. Летом контракт с «моряками» был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
- 17 августа 2023
-
13:15
-
13:10
-
13:01
-
12:57
-
12:49
-
12:41
-
12:33
-
12:25
-
12:00
-
11:37
-
11:23
-
10:55
-
10:25
-
09:55
-
09:30
-
09:15
-
08:50
-
08:33
-
08:20
-
03:30
-
03:25
- 16 августа 2023
-
23:47
-
23:36
-
23:12
-
22:49
-
22:32
-
22:07
-
21:48
-
21:32
-
21:09
-
20:35
-
20:20
-
20:10
-
19:45
-
19:28