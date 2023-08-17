«Трактор» подписал контракт с защитником Ильёй Николаевым. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с игроком обороны рассчитан до конца сезона-2023/2024 и носит двусторонний характер.

Николаев родился в Челябинске. Хоккейную школу защитник окончил в Магнитогорске, там же дебютировал на профессиональном уровне. Находясь в системе клуба, выступал за «Стальных Лисов», курганское «Зауралье», орский «Южный Урал» и магнитогорский «Металлург». В 2022 году со «сталеварами» стал обладателем серебряных медалей Кубка Гагарина. В плей-офф-2022 защитник провёл 16 матчей и отметился двумя голевыми передачами.

В мае 2023 года Илья Николаев в результате обмена перешёл в «Адмирал» из Владивостока. Летом контракт с «моряками» был расторгнут по обоюдному согласию сторон.