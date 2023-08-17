Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гендиректор «Салавата»: положительно отношусь к критике от Кожевникова

Гендиректор «Салавата»: положительно отношусь к критике от Кожевникова
Комментарии

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, как относится к критике уфимского клуба со стороны двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова.

«Как отношусь к критике от Кожевникова? Положительно. Плюс всех специалистов, в том числе Александра Викторовича, – порой они говорят то, в чём мы сами себе боимся признаться. Будем слушать их и дальше», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Ранее Кожевников раскритиковал руководство уфимского клуба за слабую селекцию в межсезонье. Специалист считает, что состав «Салавата Юлаева» слишком слаб, чтобы бороться за высокие места и Кубок Гагарина.

Материалы по теме
Кожевников: в «Салавате» по-прежнему шутки и прибаутки да нелепые ролики из раздевалки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023