Гендиректор «Салавата»: положительно отношусь к критике от Кожевникова
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, как относится к критике уфимского клуба со стороны двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова.
«Как отношусь к критике от Кожевникова? Положительно. Плюс всех специалистов, в том числе Александра Викторовича, – порой они говорят то, в чём мы сами себе боимся признаться. Будем слушать их и дальше», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Ранее Кожевников раскритиковал руководство уфимского клуба за слабую селекцию в межсезонье. Специалист считает, что состав «Салавата Юлаева» слишком слаб, чтобы бороться за высокие места и Кубок Гагарина.
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