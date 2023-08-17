«Если в Москве не получится, тогда придём к вам». Баширов — о переговорах с Гусевым

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что уфимский клуб претендовал на нападающего Никиту Гусева, который в итоге подписал контракт с московским «Динамо».

«Боролся ли «Салават» за Гусева? Агенты знали о наших интересах, но мы понимали, как они принимали решения. Многие из ребят, которыми мы интересовались, говорили: «Если в Москве не получится, тогда придём к вам». Для них это было важно. Никто сразу не отказывался», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Гусев является олимпийским чемпионом 2018 года и серебряным призёром Олимпийских игр — 2022 в составе сборной России. Кроме того, Никита дважды завоёвывал бронзу чемпионатов мира — в 2017 и 2019 годах. Нападающий также выигрывал Кубок Гагарина (2017) и Кубок Харламова (2011). За свою карьеру Гусев успел поиграть за СКА, ЦСКА, «Амур» и «Югру» в КХЛ, а также за «Нью-Джерси Дэвилз» и «Флориду Пантерз» в НХЛ.