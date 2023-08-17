Баширов: Пулккинен будет в другой команде, но не в «Салавате»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что уфимский клуб не планирует подписывать финского нападающего Теэму Пулккинена.

«Как «Салават» относится к кандидатуре Пулккинена? Контракта с ним нет. Насколько знаю, он будет в другой команде, но не у нас», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Пулккинен выступал за «Трактор» на протяжении двух сезонов и провёл 122 игры, набрав 65 (38+27) очков. Всего в КХЛ финский форвард провёл 258 матчей, в которых забил 91 гол и отдал 68 результативных передач.

В чемпионатах НХЛ Пулккинен сыграл 83 матча (13+9). В чемпионатах Финляндии сыграл 185 матчей (49+79), в плей-офф — 13 матчей (2+5).