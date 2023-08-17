«Сидят и не играют». Тренер «Флориды» рассказал о проблемах детского хоккея в России

Тренер по развитию «Флориды Пантерз» Максим Иванов рассказал, что в России должно строиться больше академий для развития детского хоккея, а в одном клубе не должно быть слишком много ребят, которые не получают достаточно игровой практики.
«Из массовости можно выбрать больше талантов. Из 100 тысяч ты возьмешь 10 талантов, а из миллиона — 100. Получить их можно за счёт возможности дать им развитие. Есть очень много детей с желанием играть в хоккей, но дело в том, что в какой-то команде сидят и не играют. И очень грамотно было бы, если в командах осталось только 15 человек. Это дало бы большой взрыв в плане развития детей, они будут получать больше внимания от тренера.
С другой стороны, должно быть большее количество хоккейных арен, большее количество организаций, где бы дети играли. Это даст колоссальный рывок, потому что, как я вижу, дети ни к чему не придут, если их в команде катается по 30 человек. Все почему-то держатся за команду, но я считаю, что надо держаться не за команду, а за своё время, чтобы играть. Сидеть для того, чтобы сыграть за матч пять минут, — это просто смешно.
Есть ведущие тройки, есть третьи-четвёртые, а в России, насколько я знаю, есть пятые, шестые и седьмые. Вот в тех звеньях игроки никогда не смогут получать тот опыт, который имеют игроки в ведущих звеньях команд. И они не могут ничего сделать, потому что привязаны к тем командам, а перебраться в другие им проблематично, потому что придётся платить какую-то компенсацию, и их развитие останавливается. В другой команде они могли бы быть в первом-втором звене, как пойдёт игра», — приводит слова Иванова ТАСС.
Максим Иванов — ведущий мировой тренер по развитию навыков катания и владения шайбой, много лет работавший в «Питтсбурге». В 2016 и 2017 годах он стал вместе с командой обладателем Кубка Стэнли. У Максима своя крупная хоккейная школа — он проводит сборы по всему миру. В сезоне-2019/2020 специалист сотрудничал с «Авангардом».
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