В «Ак Барсе» рассказали, почему приняли решение отдать Марушева в аренду «Трактору»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, почему казанский клуб решил отдать нападающего Максима Марушева в аренду челябинскому «Трактору».

«Оценив текущий состав, мы приняли решение об аренде Максима в «Трактор». Нас полностью устроило предложение, которое поможет развитию игрока, – Марушев в хорошем возрасте, у него хороший потенциал и ему нужно расти, получать больше игрового времени. Нам было важно сохранить права за своим воспитанником, потому мы сразу подписали двухлетний контракт. Будем следить за его прогрессом, как он примет этот вызов, сможет ли принять новую для себя роль в команде. По итогам сезона вернёмся к обсуждению его будущего в «Ак Барсе», — цитирует Валиуллина пресс-служба казанцев.

Напомним, 24-летний форвард в составе «Ак Барса» сыграл 14 матчей, отметившись двумя результативными передачами. С апреля 2021 года Марушев выступал за клуб АХЛ «Хендерсон», где сыграл 131 матч и набрал 40 (14+26) очков.