Козлов рассказал, как изменится философия игры «Салавата Юлаева» в новом сезоне КХЛ
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, как изменится общий подход и философия игры уфимского клуба в новом сезоне КХЛ.
«Тенденция современного хоккея – как можно быстрее лишить соперника пространства и времени. Это подразумевает хороший прессинг, иную работу в средней зоне. В обороне всё должно быть чётко и надёжно. Имея хороший атакующий потенциал и быстрых нападающих, мы должны делать ставку на быстрые переходы из обороны в атаку, контроль шайбы в зоне атаки. Повторюсь, имея быстрых нападающих, мы должны агрессивней играть в прессинг», — цитирует Козлова пресс-служба клуба.
Напомним, в прошлом сезоне уфимский клуб проиграл «Адмиралу» в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина в шести матчах.
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