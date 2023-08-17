Кудашов объяснил, почему московское «Динамо» играет контрольные матчи основным составом

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов объяснил, почему московский клуб играет контрольные матчи основным составом. «Динамо» в товарищеском матче обыграло «Витязь» со счётом 2:1.

«Состоялся ли разбор полётов после завершения турнира в Уфе? Он был в плане состояния команды и в плане выполнения всего того, что мы делаем на тренировках. И сегодняшняя игра была следствием исправления того, что у нас было не так и что надо исправлять.

Этот матч получился намного содержательнее того, что мы хотели видеть. Естественно, были и недочёты, но мы пытаемся исправить ситуацию. Не исправить, а даже подправить какие-то моменты. Сегодня это более-менее удалось, но эти игры ещё показывают, над чем надо работать.

Не все понимают, почему мы используем основной состав на всех контрольных играх? Вы знаете, мы пошли по такому пути, что лучше дадим какие-то дополнительные выходные, но команду мы готовим к сезону. У нас есть какие-то сложившиеся тройки и пятёрки, а есть новые, поэтому нам нужно время, и сейчас идёт подготовка команды», — сказал Кудашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.