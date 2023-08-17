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Главный тренер московского «Динамо» назвал оптимальное количество матчей на предсезонке

Главный тренер московского «Динамо» назвал оптимальное количество матчей на предсезонке
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что считает достаточным пять-семь товарищеских матчей, чтобы подготовить команду к сезону в КХЛ.

«Сколько матчей оптимально нужно проводить летом в ходе предсезонки? Вы знаете, если это ЦСКА, который не меняет состав, то им нужно минимальное количество игр. Я знаю, что есть команды, которые, наоборот, хотят большее количество, чтобы сложить коллектив. Но вообще я думаю, что пяти-семи игр вполне достаточно. Но это при условии, если ты обладаешь составом, который не особо сильно изменился.

Нужны ли предсезонные турниры или достаточно отдельных матчей? Давайте так. Понятно, что в нашей ситуации, возможно, что нам они и не нужны, потому что у нас есть московские команды и те команды, которые находятся рядом с Москвой, или те, кто готовится в Москве. Поэтому мы не испытываем дефицита в командах, с которыми можно сыграть. Но есть и те команды, которые рядом с собой никого близко не имеют, поэтому им по-всякому нужны турниры, дающие возможность играть», — сказал Кудашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

На данный момент московское «Динамо» сыграло уже семь предсезонных матчей. Ещё два клуб проведёт на Кубке мэра в Москве.

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