Главный тренер московского «Динамо» назвал оптимальное количество матчей на предсезонке

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что считает достаточным пять-семь товарищеских матчей, чтобы подготовить команду к сезону в КХЛ.
«Сколько матчей оптимально нужно проводить летом в ходе предсезонки? Вы знаете, если это ЦСКА, который не меняет состав, то им нужно минимальное количество игр. Я знаю, что есть команды, которые, наоборот, хотят большее количество, чтобы сложить коллектив. Но вообще я думаю, что пяти-семи игр вполне достаточно. Но это при условии, если ты обладаешь составом, который не особо сильно изменился.
Нужны ли предсезонные турниры или достаточно отдельных матчей? Давайте так. Понятно, что в нашей ситуации, возможно, что нам они и не нужны, потому что у нас есть московские команды и те команды, которые находятся рядом с Москвой, или те, кто готовится в Москве. Поэтому мы не испытываем дефицита в командах, с которыми можно сыграть. Но есть и те команды, которые рядом с собой никого близко не имеют, поэтому им по-всякому нужны турниры, дающие возможность играть», — сказал Кудашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
На данный момент московское «Динамо» сыграло уже семь предсезонных матчей. Ещё два клуб проведёт на Кубке мэра в Москве.
- 17 августа 2023
-
16:29
-
16:18
-
16:06
-
16:00
-
15:55
-
15:50
-
15:43
-
15:30
-
15:10
-
14:50
-
14:25
-
13:55
-
13:35
-
13:26
-
13:15
-
13:10
-
13:01
-
12:57
-
12:49
-
12:41
-
12:33
-
12:25
-
12:00
-
11:37
-
11:23
-
10:55
-
10:25
-
09:55
-
09:30
-
09:15
-
08:50
-
08:33
-
08:20
-
03:30
-
03:25