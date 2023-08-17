Кожевников: СКА понизит зарплату 10 игрокам? Пускай едут в НХЛ, там налоги 50%

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил возможное понижение зарплаты игроков СКА.

«Чтобы уложиться в потолок зарплат, СКА перезаключит контракты минимум с 10 игроками на пониженных условиях? Всё же по закону. Роман Ротенберг же сказал, что они будут за этим смотреть. Обычно в такой ситуации делают обмены? Это то же самое, какая разница? Может, будут и обмены. Я не знаю политику.

Почему в НХЛ не додумались до такой схемы? Они додумались. Схема та же. Мы не отстаём от них. Разве возможно в НХЛ, что 10 игроков одного клуба согласятся на понижение зарплат?

Давайте так, у нас и так зарплаты многих игроков превышены. Все же хотят получать больше, агенты хотят больше. Если игроки хотят больше, то как они согласятся на понижение? А куда им деваться? Пускай в НХЛ едут! Завышены ли зарплаты в НХЛ? Там налоги 50%. Нормальная схема», — сказал Кожевников в интервью Legalbet.

Ранее бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин прокомментировал продление контрактов СКА с опытными защитниками Михаилом Пашниным и Андреем Педаном.