«Ак Барс» показал тренировку Евгения Свечникова в форме команды

Пресс-служба «Ак Барса» показала тренировку форварда Евгения Свечникова в форме казанской команды. Напомним, нападающий пополнил клуб 11 августа 2023 года. Соглашение с 26-летним игроком атаки рассчитано на два года. По сообщениям СМИ, сумма сделки составляет примерно 85 млн рублей. В первый сезон Свечников заработает 40 млн рублей, во второй — примерно 45 млн рублей.
Напомним, прошлый сезон нападающий провёл в НХЛ, выступая за «Сан-Хосе Шаркс». Свечников в 59 матчах забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков. «Акулы» не сделали форварду квалификационное предложение, он вышел на рынок свободных агентов.
Ранее главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился первыми впечатлениями от игры Евгения Свечникова.
- 17 августа 2023
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