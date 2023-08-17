УГМК-арена в Екатеринбурге понесла незначительный ущерб от возгорания

Пресс-служба «Автомобилиста» со ссылкой на директора АО «Ледовая арена» Данила Крицкого рассказала о состоянии УГМК-арены после возгорания сегодня днём.

«Прибывшие по вызову наряды МЧС уже ликвидировали очаг возгорания, возникший на 10 квадратных метрах на шестом этаже строящегося объекта. По предварительной информации, горели лакокрасочные материалы. Пострадавших нет — персонал был выведен из здания ещё до приезда пожарных. Ущерб незначителен.

В настоящее время представители АО «Ледовая арена» вместе с пожарными устанавливают обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать нарушение работниками подрядной организации требований к безопасности проведения строительно-монтажных работ. В ближайшее время на площадке будут возобновлены работы в штатном режиме», — цитирует пресс-службу «Спорт день за днём».

Строительство арены началось в конце 2019 года. Ледовый дворец будет рассчитан на вместительность до 15 тыс. человек. Изначально сдача объекта планировалась к январю 2024 года.