Аскаров — второй в списке лучших проспектов «Нэшвилла» на сезон-2023/2024 по версии НХЛ

Российский голкипер «Нэшвилл Предаторз» Ярослав Аскаров занял второе место в списке лучших проспектов команды по версии Национальной хоккейной лиги на сезон-2023/2024.
«Думаю, что у него был фантастический сезон для его первого года в США. У него отличный характер, он очень конкурентоспособен и хочет побеждать. Как и все молодые игроки, он просто был стабилен каждую игру», — заявил помощник генерального менеджера «хищников» и директор по развитию игроков Скотт Никол.
20-летний голкипер был выбран «Нэшвиллом» на драфте 2020 года под общим 11-м номером. В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ россиянин принял участие в одном матче. В АХЛ за «Милуоки Адмиралс» вратарь провёл 48 игр в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,69 шайбы и отражая 91,1% бросков. В плей-офф Аскаров провёл 12 матчей, пропуская в среднем 2,70 шайбы и отражая 90,3% бросков.
Полностью топ-5 лучших молодых игроков выглядит так:
1. Мэтью Вуд (нападающий).
2. Ярослав Аскаров (вратарь).
3. Йоаким Кемелль (нападающий).
4. Люк Евангелиста (нападающий).
5. Таннер Молендик (защитник).
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