Канадский форвард — о деньгах в КХЛ: говорили, что либо КГБ, либо газовики их пришлют

Бывший форвард «Сибири» и «Северстали» Зак Бойчак рассказал, каким образом ему платили в Новосибирске.

«Кто-то сразу наличкой получал, но я ничему не доверял. Забавно, что вы Тарасенко упомянули, ведь его папа был у нас помощником тренера. И он волшебник, очень хорошо работал с молодёжью, и мне он очень нравился.

Что до зарплаты, то мне пришлось ждать четыре-пять месяцев. Приехал я в октябре, и мне постоянно говорили, что деньги скоро будут, что либо КГБ, либо газовики их пришлют. И спустя четыре-пять месяцев я действительно получил большой чек. Я там ещё пару месяцев был, ждал крупный остаток по зарплате. В итоге ждать пришлось аж до сентября, специально ездил в Новосибирск, ходил в нужный банк за деньгами, потом делал перевод себе. Сумасшедший был год», — сказал Бойчак в подкасте Cam&Strick.

Бойчак выступал за новосибирский клуб в сезоне-2016/2017. В 35 матчах форвард набрал 16 (7+9) очков.