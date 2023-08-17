Бойчак: подозрительный врач в подсобке даёт тебе русский газ, и ты ловишь кайф

Бывший форвард «Сибири» и «Северстали» Зак Бойчак рассказал об использовании газа для расслабления в череповецкой команде.
«Что такое русский газ? Если честно, я даже не знаю, что это. Я один раз его пробовал, когда играл в «Северстали». Ужасный город, полмиллиона жителей и всего один ресторан. Но если у тебя достаточно богатая команда, она оплатит русский газ. Тамошним ребятам он нравится.
Заходишь в подсобку на арене, там сидит старый врач подозрительного вида. Свет выключен, горит только одна лампочка. Все стоят в очереди, ты ложишься на стол и тебя подключают к газовой камере. Многие музыку слушают, чтобы настроиться и словить кайф. Тебе говорят надеть маску для дыхания, дать газу растечься в голове и задержать дыхание. Ты задерживаешь дыхание, думаешь, что как-то долго, и в итоге у тебя получается не дышать три-четыре минуты. Безумие. Ловишь кайф и потом выходишь, чувствуя себя на миллион долларов. Многие это делали, многим нравилось», — сказал Бойчак в подкасте Cam&Strick.
- 17 августа 2023
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