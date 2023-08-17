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Бойчак — о КХЛ: в итоге получил все свои деньги и уехал в прекрасную Швейцарию

Бойчак — о КХЛ: в итоге получил все свои деньги и уехал в прекрасную Швейцарию
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Бывший форвард «Сибири» и «Северстали» Зак Бойчак рассказал о своём отношении к России.

«Я был в Новосибирске, там каждый день -40, на улицу почти не выходишь. Ни разу за два-три года, что я был в КХЛ, мне не платили вовремя. Не лучший опыт, но в итоге я получил все свои деньги и потом уехал в прекрасную Швейцарию», — сказал Бойчак в подкасте Cam&Strick.

За свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Бойчак сыграл 95 матчей, в которых забросил 20 шайб и отдал 24 результативные передачи, набрав в общей сложности 44 очка с показателем полезности «-23». Зак — двукратный чемпион мира в составе молодёжной сборной Канады.

Последние три сезона 33-летний нападающий играл за немецкий клуб «Айсберен Берлин».

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