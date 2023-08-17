«Вы сделали моё время в клубе незабываемым». Тэйвз попрощался с болельщиками «Чикаго»

Нападающий Джонатан Тэйвз на своей странице в социальной сети выразил благодарность болельщикам «Чикаго Блэкхоукс». Напомним, Тэйвз выступал за «Чикаго» на протяжении всей своей карьеры в НХЛ.

«Трудно подобрать слова, чтобы описать 16-летнее путешествие, которое сделало этот город моим домом. Помимо трёх Кубков Стэнли, парадов и бесчисленных воспоминаний, связанных с моими товарищами по команде, самым особенным для меня по-прежнему было чувство настоящей связи с жителями этого города.

Всем вам я говорю СПАСИБО. Вы сделали моё время здесь, в Чикаго, незабываемым», — написал Тэйвз.

34-летний хоккеист трижды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс» в 2010, 2013 и 2015 годах. На олимпийских играх в Ванкувере (2010) и Сочи (2014) Джонатан завоёвывал золотые медали. Тэйвз становился чемпионом мира в 2007 году.