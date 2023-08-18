Савченков – о современной КХЛ: не знаю, за чем мы гонимся и куда спешим

Тренер московского «Динамо» Александр Савченков рассказал о последних изменениях в КХЛ.

«Революционный сезон КХЛ? Как тренеру мне всё это не очень нравится. Игры идут слишком часто. Не успеваешь проанализировать один матч, сделать поправки, как это раньше было, потренировать и увидеть результат. А здесь сыграл, забыл, разобрал, забыл и пошёл снова сыграл. Не знаю, за чем мы гонимся и куда спешим.

Новые веяния в правилах? Мне не нравится. Я привык играть и тренировать в том хоккее, который был. Но жизнь заставляет, поэтому принимаешь изменения. Не глупые же люди всё это делают. Хотят, чтобы всё было зрелищнее. Наверное, был произведён анализ, взвесили все за и против и пошли на такие шаги», — сказал Савченков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Савченковым читайте на «Чемпионате»: