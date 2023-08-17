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Владимир Тарасенко провёл тренировку в форме «Оттавы»

Владимир Тарасенко провёл тренировку в форме «Оттавы»
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Российский нападающий Владимир Тарасенко провёл тренировку в форме «Оттавы Сенаторз», сообщает пресс-служба клуба. Отметим, что у игрока выделяются краги, которые остались со времён его игры за «Нью-Йорк Рейнджерс».

Фото: «Оттава Сенаторз»

Владимир подписал контракт с канадским клубом 28 июля 2023 года. Контракт игрока с клубом рассчитан на один год. За это время российский нападающий заработает $ 5 млн.

Напомним, Тарасенко в ходе регулярного чемпионата прошлого сезона обменяли из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах и записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи встречах.

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