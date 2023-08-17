«Может, им дороже традиционные ценности». Плющев — о легионерах в КХЛ

Заслуженный тренер России Владимир Плющев рассказал о причинах того, что легионеры КХЛ берут российское гражданство.

«У нас работают американцы, приезжают и берут гражданство. Канадцы берут гражданство по каким-то причинам. Есть процессы, которые влияют на человека. Они, может быть, приезжают не только из-за хоккея. Может быть, им дороже традиционные ценности. Не думаю, что всё это может как-то влиять на имидж хоккея. Он зарабатывается на спортивной площадке, а не в каких-то интервью и комментариях», — сказал Плющев в интервью «Газете.Ru».

Ранее гражданство РФ уже получили американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл и канадский нападающий СКА Брендан Лайпсик. О таком же желании сообщили канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли и американский форвард «Авангарда» Рид Буше.