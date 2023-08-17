Джонатан Тэйвз пропустит сезон-2023/2024, но не завершает карьеру

Нападающий Джонатан Тэйвз выступил с заявлением, в котором рассказал, что пропустит предстоящий сезон-2023/2024, но не завершает карьеру игрока.

«Я хотел бы объявить, что я не завершаю карьеру, но в следующем сезоне беру перерыв в игре. Я не могу отрицать свою любовь к хоккею и по-прежнему испытываю страсть к турнирам на самом высоком уровне.

Однако последние несколько сезонов были очень трудными, учитывая мои проблемы со здоровьем. Я сосредоточен на том, чтобы дать себе время для полного выздоровления и снова наслаждаться жизнью в полной мере. Попутно я встретил нескольких людей, которые боролись с проблемами со здоровьем, связанными с хроническим иммунным ответом после коронавируса. Спасибо всем вам, кто поддерживал меня и уважал мою личную жизнь», — заявил 35-летний нападающий.

Ранее Тэйвз на своей странице в социальной сети выразил благодарность болельщикам «Чикаго Блэкхоукс».