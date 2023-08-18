«Куньлунь» обыграл по буллитам АКМ в контрольном матче

В Мытищах «Куньлунь Ред Стар» провёл контрольный матч с тульским клубом АКМ из ВХЛ. В основное время команды победителя не выявили — 2:2, пятиминутный овертайм в формате «три на три» тоже обошёлся без заброшенных шайб, ну а в затяжной серии послематчевых бросков сильнее оказалась китайская команда. Команды исполнили 16 буллитов — «Куньлунь» реализовал три из них, а АКМ — два.

«Куньлунь Ред Стар» — АКМ — 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: 1:0 Парфенюк (Лесли, 1:47), 1:1 Яковлев (Лазарев, 20:22), 2:1 Спроул (С. Фу, 43:37), 2:2 Петров (Тювилин, Афанасьев, 51:42), 3:2 Родуолд (65:00, п.б.)

Вратари: Смит (Лазушин) — Сапрыкин.

19 августа «Куньлунь Ред Стар» проведёт контрольный матч с «Витязем» в Балашихе.