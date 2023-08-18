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Вратарь Лазушин подписал контракт с «Куньлунем»

Вратарь Лазушин подписал контракт с «Куньлунем»
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Вратарь Александр Лазушин прошёл просмотр в «Куньлунь Ред Стар» и подписал однолетний двусторонний контракт с китайским клубом, сообщает официальный сайт КХЛ. С июля 35-летний хоккеист тренировался с командой и играл за неё в рамках просмотрового соглашения.

В сезоне-2022/2023 Лазушин выступал за «Адмирал». За команду из Владивостока он провёл 11 матчей, в которых одержал три победы. На его счету 92,6% отражённых бросков, коэффициент надёжности — 2,13 и один матч на ноль.

Всего в КХЛ у него 317 игр и 112 побед. Голкипер уже играл за «Куньлунь» в сезонах-2018/2019, 2020/2021 и 2021/2022. Лазушин провёл в общей сложности 55 матчей за китайский клуб. Также он играл за рижское и московское «Динамо», «Локомотив», «Ладу», новокузнецкий «Металлург».

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