Вратарь Лазушин подписал контракт с «Куньлунем»

Вратарь Александр Лазушин прошёл просмотр в «Куньлунь Ред Стар» и подписал однолетний двусторонний контракт с китайским клубом, сообщает официальный сайт КХЛ. С июля 35-летний хоккеист тренировался с командой и играл за неё в рамках просмотрового соглашения.
В сезоне-2022/2023 Лазушин выступал за «Адмирал». За команду из Владивостока он провёл 11 матчей, в которых одержал три победы. На его счету 92,6% отражённых бросков, коэффициент надёжности — 2,13 и один матч на ноль.
Всего в КХЛ у него 317 игр и 112 побед. Голкипер уже играл за «Куньлунь» в сезонах-2018/2019, 2020/2021 и 2021/2022. Лазушин провёл в общей сложности 55 матчей за китайский клуб. Также он играл за рижское и московское «Динамо», «Локомотив», «Ладу», новокузнецкий «Металлург».
- 18 августа 2023
-
02:21
-
01:46
- 17 августа 2023
-
23:35
-
23:11
-
23:00
-
22:40
-
22:12
-
22:00
-
21:43
-
21:31
-
21:14
-
21:00
-
20:40
-
20:24
-
20:13
-
19:45
-
19:33
-
19:16
-
19:10
-
19:00
-
18:44
-
18:35
-
18:20
-
18:12
-
18:00
-
17:47
-
17:40
-
17:30
-
17:18
-
17:07
-
17:00
-
16:46
-
16:29
-
16:18
-
16:06