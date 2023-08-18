«Это очень классная процедура». Щитов отреагировал на слова Бойчака про «русский газ»

Экс-защитник клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал слова канадского хоккеиста Зака Бойчака про русский газ, который давал ему врач в подсобке клуба «Северсталь».

«Ксенонотерапия – это терапевтическая ингаляция смеси благородного (инертного) газа ксенона с кислородом.

В каких случаях назначается ксенонотерапия? Тревожные состояния (в том числе, как реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции), панические атаки, хронический болевой синдром (в том числе мигрени), депрессивные состояния, синдром эмоционального выгорания, бессонница, нарушения сна, в процессе восстановления после умственных и физических перегрузок, в комплексной терапии различных форм зависимости (алкогольной, пищевой аддикций).

Это очень классная процедура, не раз проходил её, особенно в середине сезона помогает расслабиться, снять напряжение, обогатиться кислородом. Эффект потрясающий, как будто оказываешься в другом мире на несколько минут.

Врачи, которые делают эту процедуру, абсолютно не подозрительные, хорошие специалисты», – написал экс-хоккеист в своём телеграм-канале.