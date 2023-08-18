Давыдов — о московском «Динамо»: эта версия команды точно сильнее прошлогодней

Трёхкратный олимпийский чемпион, легендарный защитник московского «Динамо» Виталий Давыдов оценил последние игры «динамовцев», которые сначала разгромно уступили «Металлургу» со счётом 2:7, а затем обыграли «Витязь» со счётом 2:1.

«Знаете, такие поражения бывают полезными. О тех же Гусеве, Ожиганове много писали в прессе, нахваливали, они раздавали интервью, были в центре внимания. И тут щелчок по носу от молодёжного состава «Металлурга». Он возвращает на землю, что и показал матч с «Витязем».

Уже говорил, что у нас подбирается интересная, играющая команда. Много говорят об Ожиганове, но мне нравится и другой новичок в родную линию обороны — Пыленков. Также из «Северстали» пришёл работящий форвард Морозов. Ну и молодёжь пока не тушуется, рвётся в бой. Если говорить о качестве состава, то эта версия команды точно сильнее прошлогодней. А вот с «Динамо» времён звена Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин сранивать уже сложнее. Сезон покажет. А сейчас эту команду хотел бы только поддержать — и игроков, и тренеров. Они способны выдать отличный сезон!» — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.

Напомним, в прошлом сезоне КХЛ «Динамо» уступило «Торпедо» в первом раунде плей-офф в шести матчах.