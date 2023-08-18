«Салават Юлаев» сыграет на турнире в Омске с нашивкой в память о Родионе Амирове

«Салават Юлаев» сыграет на предсезонном турнире в Омске со специальной нашивкой в память о Родионе Амирове. Ранее генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что церемония прощания с Родионом Амировым состоится в воскресенье-понедельник. В клубе выведут из обращения 27-й номер Амирова.
Фото: телеграм-канал «Салават Юлаев»
Первый матч на турнире в Омске «Салават Юлаев» сыграет 20 августа с «Барысом».
За уфимский клуб Родион дебютировал в сезоне-2019/2020. С того момента хоккеист провёл за «Салават» 79 встреч, в которых набрал 18 (10+8) очков.
На драфте НХЛ 2020 года Амиров был выбран клубом «Торонто» под общим 15-м номером. Хоккеист долгое время боролся с опухолью головного мозга. Впервые о болезни игрока стало известно в феврале 2022 года. С тех пор Амиров проходил лечение, ему помогали «Салават» и «Торонто Мэйпл Лифс».
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