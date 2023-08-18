Плющев назвал великих защитников отечественного хоккея

Знаменитый российский тренер Владимир Плющев назвал защитников, которых считает великими в истории национального хоккея, включая эпоху СССР.
«Если говорить о великих игроках, великих защитниках, то у нас их было предостаточно — в советское время в том числе. В основном в советское время. К их числу я могу отнести Александра Николаевича Виноградова – Железного Сашу, который прошёл войну, а потом был на хоккейных площадках. Александра Павловича Рагулина, который воспитал Вячеслава Фетисова на льду. Поэтому великий – это уж слишком звучит в настоящий момент. Да, Войнов – хороший защитник на высоком уровне. Но бросаться словами «великий», «великолепный» я бы не стал. А то будет как в мультфильме – «Великолепный Гоша», — цитирует Плющева «Газета.Ru».
Ранее Плющев оценил желание защитника «Ак Барса» Вячеслава Войнова жить в Соединённых Штатах Америки по окончании карьеры.
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