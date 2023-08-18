Бантинг: «Каролина» будет бороться за Кубок Стэнли ещё много лет
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Нападающий «Каролины» Майкл Бантинг поделился ожиданиями от игры за «Харрикейнз». 27-летний форвард выступал за «Торонто» с 2021 года.
«Мне очень понравилось время, проведённое в Торонто. Здесь я чувствовал себя как дома, я вырос фанатом «Лифс», поэтому я всегда буду дорожить этим. Но я очень рад начать свою следующую главу с «Каролиной».
Решение о переходе в «Каролину» далось для меня очень легко. Очевидно, что команда будет очень близка к Кубку Стэнли в течение долгого времени. И я чувствую, что смогу помочь им в этом. Я чувствую, что они подходят и для моей игры, просто быстрая и атакующая игра. Я с нетерпением жду возможности увидеть, что нас ждёт здесь в будущем», — цитирует Бантинга Sportsnet.
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