Бантинг: «Каролина» будет бороться за Кубок Стэнли ещё много лет

Нападающий «Каролины» Майкл Бантинг поделился ожиданиями от игры за «Харрикейнз». 27-летний форвард выступал за «Торонто» с 2021 года.

«Мне очень понравилось время, проведённое в Торонто. Здесь я чувствовал себя как дома, я вырос фанатом «Лифс», поэтому я всегда буду дорожить этим. Но я очень рад начать свою следующую главу с «Каролиной».

Решение о переходе в «Каролину» далось для меня очень легко. Очевидно, что команда будет очень близка к Кубку Стэнли в течение долгого времени. И я чувствую, что смогу помочь им в этом. Я чувствую, что они подходят и для моей игры, просто быстрая и атакующая игра. Я с нетерпением жду возможности увидеть, что нас ждёт здесь в будущем», — цитирует Бантинга Sportsnet.