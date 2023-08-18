В «Барысе» заявили, что клуб ведёт переговоры с центральным нападающим

Генеральный директор «Барыса» Борис Иванищев заявил, что казахстанский клуб нуждается в центральном нападающем и работа над его приобретением ведётся.

«Действительно, тренерский штаб нуждается в центральном нападающем. Сезон длинный, по ходу сезона всё может быть, главное, чтобы травм не было. Пока эта позиция востребована для нашей команды, для выполнения поставленных задач. Работа над этим ведётся, ведутся переговоры.

Смена генменеджера? После неудачного сезона сделали выводы. Решили расстаться с генеральным менеджером Вячеславом Беланом. На пост генерального менеджера было несколько претендентов. Решением учредителя был назначен Олег Болякин. Вячеслав Михайлович в клубе не остался», — цитирует Иванищева пресс-служба клуба.