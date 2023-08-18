«Магнитка» не превращается в «Северсталь» Разин — о различиях в стилях игры команд

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал штамп, что «Металлург» превращается в «Северсталь». Специалист на протяжении пяти сезонов тренировал череповецкую команду, а в межсезонье возглавил магнитогорский клуб.
«Это не так. Раньше говорили одно про меня, сейчас говорят, что «Металлург» превращается в «Северсталь». Хорошо. А разве плохая была модель игры у клуба из Череповца? Она была зрелищной, с кучей моментов. Это не «Северсталь». В Магнитогорске совсем другие хоккеисты и название у команды. У каждого своё мнение. Не хочу что-то доказывать или опровергать — у меня нет желания. Есть видение хоккея, в который должен играть «Металлург». Это необязательно один и тот же стиль.
Мы можем поиграть как в давление, так и в откат. Можем поиграть с шайбой и без неё. У нас есть разные варианты, мы их сейчас наигрываем. Мы пересмотрели уйму молодёжи. Некоторых ребят отправили в ВХЛ, но это не значит, что мы их отсеяли. Наоборот, они должны там становиться лидерами.
Результат на предсезонке не важен, нужно найти оптимальные вариации в разных составах: большинство, меньшинство, равные. В экстремальных ситуациях посмотреть игроков. Пройдёт месяц — штампы уйдут, и люди увидят, что это «Металлург» Магнитогорск в новой сборке (улыбается)» — цитирует Разина AllHockey.ru.
Напомним, в прошлом сезоне «Северсталь» под руководством Разина уступила в первом раунде плей-офф будущему обладателю Кубка Гагарина ЦСКА в семи матчах.
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