«Металлург» подписал контракт с нападающим Дмитрием Силантьевым. Как сообщает пресс-служба магнитогорского клуба, контракт между игроком и клубом рассчитан на два года. 22 июня с нападающим был подписан пробный контракт до конца предсезонки.
В текущей предсезонке форвард принял участие в четырёх матчах и набрал 6 (1+5) очков.
По ходу карьеры Дмитрий выступал за «Орбиту» U18 (2016/2017) и «Атлант» U18 (2017/2018), «Атлант» (МХЛ, 2017-2019), МХК «Атлант» (2019/2020) воскресенский «Химик» (ВХЛ, 2020/21), МХК «Спартак» (МХЛ, 2020/2021), казанский «Барс» (ВХЛ, 2021/2022), ХК «Рязань» (ВХЛ, 2021/2022) и «Рязань-ВДВ» (ВХЛ, 2022/2023).
В предыдущем сезоне на счету форварда 33 (15+18) очка в 49 матчах чемпионата ВХЛ за «Рязань-ВДВ» при общем показателе полезности «+11».
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