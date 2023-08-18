Разин — о переходе в «Металлург»: понял, что стою на месте, а жизнь идёт

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин расскзал, почему решил уйти из «Северстали» и попробовать себя в более сильном клубе. Также специалист оценил свою работу в череповецкой команде.

«Я не то чтобы понял, а созрел для ухода за два месяца до окончания чемпионата. У команды всё наладилось и было хорошо. Но начинать новый сезон — а у тебя больше нет Няттинена, Стенквиста, Хохлова… Из первых двух пятёрок у тебя четыре человека уходят, нужно начинать всё сначала. Я понял, что стою на месте. А жизнь идёт, хочется сделать шаг вперёд.

О седьмой игре Кубка Гагарина — 2023 даже не хочется говорить. ЦСКА был сильнее. Однако бывают матчи, когда ты сильнее, но проигрываешь. Можно говорить о недонастрое армейцев, но мы провели с ними четыре игры в чемпионате и три выиграли. Мы сыграли семь матчей в плей-офф — три выиграли. А ту решающую игру хочется быстрее забыть. Считаю, что многое было сделано правильно. Конечно, не без ошибок. Да и не бывает такого, что ты работаешь без ошибок. Плей-офф был для нашей команды очень хорошим.

А вот если брать серию с «Динамо» годом ранее, то там до ребят не достучался. Может быть, сам поверил после счёта 2-0 в серии, когда оба матча выиграли по делу, что уже вышли во второй раунд. Но на ошибках учатся. Самое главное — анализировать эти ошибки и больше не совершать их» — цитирует Разина AllHockey.ru.

Напомним, в прошлом сезоне «Северсталь» под руководством Разина уступила в первом раунде плей-офф будущему обладателю Кубка Гагарина ЦСКА в семи матчах.