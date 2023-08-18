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Изменилось время начала матча КХЛ «Динамо» — «Сочи»

Изменилось время начала матча КХЛ «Динамо» — «Сочи»
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Время начала матча Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся московское «Динамо» и «Сочи», было перенесено. Команды выйдут на лёд 9 сентября в 13:00 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

Отмечается, что перенос времени связан с проведением другого мероприятия на стадионе в этот же день. Встреча состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва».

16-й сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем ЦСКА — «Ак Барс». Динамовцы в первой игре сезона дома сыграют с санкт-петербургским СКА 2 сентября. Начало игры — в 17:00 мск. «Сочи» в этот же день в Череповце встретится с местной «Северсталью». Начало матча — в 17:00 мск.

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