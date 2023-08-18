Фёдоров ответил, возможно ли для ЦСКА выиграть третий Кубок Гагарина подряд

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился ожиданиями от нового сезона Континентальной хоккейной лиги.
«Новый сезон — новые задачи, радует, что ребята отдохнули, радует, что они относятся к нашей подготовке отлично. Нас ждёт упорная борьба. У нас достаточно опыта. Дай бог, к плей‑офф подойдём в хорошей форме.
Мы сделали определённые выводы по плей‑офф. В прошлом сезоне доводили до семи игр серии, ведя 3:1. Сделали выводы, теперь надо дальше расти и понимать, что это значит.
Насколько сложно выиграть третий Кубок Гагарина подряд, что никому не удавалось? Это и сложно, и реально. Всегда у нас задачи высокие. Мы спокойно отталкивается от наших задач, а жизнь покажет наше мастерство. Мы любим выигрывать, любим наших болельщиков. У нас хорошая команда, которую мы сохранили. Мечтать никто не запрещает.
Фавориты сезона? Скажу одно, фаворит — ЦСКА! Жизнь рассудит (улыбается)», — приводит слова Фёдорова «Матч ТВ».
16-й сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем ЦСКА — «Ак Барс».
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