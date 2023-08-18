Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фёдоров ответил, возможно ли для ЦСКА выиграть третий Кубок Гагарина подряд

Фёдоров ответил, возможно ли для ЦСКА выиграть третий Кубок Гагарина подряд
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился ожиданиями от нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Новый сезон — новые задачи, радует, что ребята отдохнули, радует, что они относятся к нашей подготовке отлично. Нас ждёт упорная борьба. У нас достаточно опыта. Дай бог, к плей‑офф подойдём в хорошей форме.

Мы сделали определённые выводы по плей‑офф. В прошлом сезоне доводили до семи игр серии, ведя 3:1. Сделали выводы, теперь надо дальше расти и понимать, что это значит.

Насколько сложно выиграть третий Кубок Гагарина подряд, что никому не удавалось? Это и сложно, и реально. Всегда у нас задачи высокие. Мы спокойно отталкивается от наших задач, а жизнь покажет наше мастерство. Мы любим выигрывать, любим наших болельщиков. У нас хорошая команда, которую мы сохранили. Мечтать никто не запрещает.

Фавориты сезона? Скажу одно, фаворит — ЦСКА! Жизнь рассудит (улыбается)», — приводит слова Фёдорова «Матч ТВ».

16-й сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем ЦСКА — «Ак Барс».

Материалы по теме
Активная группа хоккейных фанатов ЦСКА завершила бойкот домашних матчей клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023