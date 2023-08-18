Тренер «Нефтехимика» Леонтьев рассказал о подготовке команды к сезону КХЛ

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказал о подготовке команды к новому сезону.
«Подготовка к чемпионату идёт отлично, команда собралась в полном составе. Начиная с 13 июля мы тренируемся в том режиме, как и планировали. У нас прошёл уже один турнир, мы провели ряд товарищеских матчей, впереди заключительный турнир в Омске, где уже будет сформирован окончательный состав, который и будет входить в сезон.
Да, нас покинули ряд игроков. Мы взяли на их место других, которые смогут ещё лучше раскрыть свой потенциал. Я считаю, что это очень хорошие качественные игроки, и наш клуб они только усилят. Слабее мы точно не стали. Задачи у нас максимальные, мы с оптимизмом смотрим в будущий сезон. Приглашаю всех болельщиков на наш хоккей. Мы будем так же играть в атакующий, агрессивный, зрелищный хоккей, который будет приносить эмоции, радость всем, кто болеет за наш клуб», — приводит слова Леонтьева официальный сайт «Нефтехимика».
Нижнекамцы начнут новый сезон КХЛ матчем с минским «Динамо» 2 сентября.
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