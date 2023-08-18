Церемония прощания с Родионом Амировым состоится 21 августа

Церемония прощания с воспитанником «Салавата Юлаева» Родионом Амировым состоится в понедельник, 21 августа. Она пройдёт на льду «Уфа-Арены» в Уфе. Об этом сообщил официальный сайт «Салавата Юлаева».

Отмечается, что церемония начнётся в 8:00 по уфимскому времени и продлится до 11:00. О возможных изменениях будет сообщено дополнительно.

Родион Амиров будет похоронен в Ишимбайском районе, с. Богдановка. Воспитанника уфимского хоккея не стало 14 августа 2023 года. Ему был 21 год.

За уфимский клуб Родион дебютировал в сезоне-2019/2020. С того момента хоккеист провёл за «Салават» 79 встреч, в которых набрал 18 (10+8) очков.

На драфте НХЛ 2020 года Амиров был выбран клубом «Торонто» под общим 15-м номером. Хоккеист долгое время боролся с опухолью головного мозга. Впервые о болезни игрока стало известно в феврале 2022 года. С тех пор Амиров проходил лечение, ему помогали «Салават» и «Торонто Мэйпл Лифс».