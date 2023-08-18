Хоккеисты «Салавата» посетят место захоронения Амирова после турнира в Омске

Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что игроки команды посетят место захоронения Родиона Амирова после турнира в Омске. «Салават Юлаев» с 20 по 25 августа примет участие в предсезонном Кубке Блинова.
«Наша команда во время похорон будет участвовать в турнире в Омске. Команда посетит место захоронения Родиона Амирова уже после окончания турнира. На похоронах будут травмированные игроки, которые не поедут в Омск, и руководство клуба», — приводит слова Баширова «Матч ТВ».
Ранее было объявлено, что церемония прощания с воспитанником «Салавата Юлаева» Родионом Амировым состоится в понедельник, 21 августа. Она пройдёт на льду «Уфа-Арены» в Уфе. Церемония начнётся в 8:00 по уфимскому времени и продлится до 11:00. Амирова не стало 14 августа 2023 года. Ему был 21 год.
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